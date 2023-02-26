Более 9 тысяч педагогов ЛНР прошли обучение в России

Иван Сергеевич Кусов.

На сегодня свою квалификацию в России повысили более 9 тысяч педагогов из Луганской Народной Республики. Об этом «КП» сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

И сейчас процесс обучения и учителей, и чиновников, и директоров по федеральным государственным образовательным стандартам продолжается.

- Учителя предметники, начальной школы, воспитатели детских садов, преподаватели среднего профессионального образования проходят обучение в филиале Академии Министерства просвещения РФ, расположенном в Ростове-на Дону. Для директоров учреждений отдельные курсы в Москве, - рассказал Иван Кусов.

По его словам, много организаций, которые дополнительно предлагают свою помощь в повышении квалификации. Это и вузы-партнеры, и образовательный центр «Сириус» (Сочи). Еще курсы обучения по единым стандартам организованы на базе Луганского государственного педагогического университета. Там уже повысили свою квалификацию несколько тысяч педагогов.

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