Денис Пушилин: Украинские боевики используют жителей Угледара в качестве «живого щита»

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Угледара осложнено наличием в городе многоэтажек с мирными жителями, которыми прикрываются украинские боевики.

- Ситуация (в Угледаре) осложнена наличием жилых высоток, в которых до сих пор проживает гражданское население и которое традиционно находится в заложниках киевского режима. Наши подразделения делают все возможное, чтобы не наносить урон мирным жителям, - сообщил Денис Пушилин в интервью агентству ТАСС.

Ранее руководитель Республики заявлял, что подразделения вооруженных сил Российской Федерации закрепились в южной части Угледара, а из освобожденных районов начали эвакуировать мирных жителей.

Угледар расположен к юго-западу от Донецка. Город является важным логистическим узлом, взятие которого откроет возможности для нанесения ударов по украинским позициям на нескольких направлениях, а также позволит остановить снабжение группировки ВСУ на марьинском направлении, откуда ведутся обстрелы западной части Донецка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ясиноватой реконструируют бывший парк и заброшенный фонтан

Фонтан был заброшен еще при Украине (подробнее)