ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики за прошедшие сутки девятнадцать раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 95 снарядов и ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов Республики: Пантелеймоновка, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), - говорится в сводке СЦКК.

За прошедшие сутки сведения о погибших и раненых мирных жителях не поступали. Повреждены два домостроения в Петровском и Кировском районах Донецка.

На донецком направлении противник совершил четырнадцать обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра.

В предыдущие сутки украинские боевики одиннадцать раз обстреляли территорию ДНР.

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