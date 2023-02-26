ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы
Фото: Иван ЖИЛЯК
Украинские боевики за прошедшие сутки девятнадцать раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 95 снарядов и ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов Республики: Пантелеймоновка, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), - говорится в сводке СЦКК.
За прошедшие сутки сведения о погибших и раненых мирных жителях не поступали. Повреждены два домостроения в Петровском и Кировском районах Донецка.
На донецком направлении противник совершил четырнадцать обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра.
В предыдущие сутки украинские боевики одиннадцать раз обстреляли территорию ДНР.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке за год восстановили более 1000 объектов
Москва продолжает помогать городу (подробнее)