В ДНР полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб двухмесячный ребенок

В ДНР от полученных в дорожно-транспортном происшествии травм погиб двухмесячный ребенок. Фото: МВД Республики

Сегодня, 25 февраля, в Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики на дороге, ведущей от Иловайска в направлении Кутейниково, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля.

Об этом «КП» сообщили в пресс-центре МВД ДНР.

В ДНР от полученных в дорожно-транспортном происшествии травм погиб двухмесячный ребенок. Фото: МВД Республики

- В результате ДТП два пассажира автомобиля ВАЗ-2115, среди которых двухмесячный ребенок, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, где ребенок позже скончался от травм, - говорится в сообщении главка.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, а также обращает внимание на то, что при движении по трассам необходимо выбирать безопасную скорость, учитывать состояние дорожного покрытия и быть предельно осторожными при совершении маневров.

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