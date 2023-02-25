Общественные палаты ЛНР и Крыма подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение поможет защитить конституционные права граждан. Фото: пресс-служба ОП Республики Крым

Соглашение о сотрудничестве подписали Общественные палаты Республики Крым и Луганской Народной Республики. Среди целей дальнейшего взаимодействия — развитие институтов гражданского общества. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Республики Крым.

— Сотрудничество будет направлено на развитие институтов гражданского общества, повышение их роли в социально-экономическом развитии территорий, обмен опытом деятельности в сфере социального диалога общества и власти, достижение гражданского единства и согласия, защиту конституционных прав и свобод граждан в интересах формирования единого общественного пространства, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что ранее в ЛНР анонсировали большую стройку и восстановление поврежденных домов в Северодонецкой агломерации. Отремонтировать планируют 1600 домов в Северодонецке, Рубежном, Кременной и ряде других населенных пунктов.

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