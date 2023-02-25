В Ясиноватой реконструируют бывший парк и заброшенный фонтан

Городской парк нуждается в серьезной реконструкции и озеленении. Фото: ДАН

Городской парк культуры и отдыха Железнодорожников в Ясиноватой планируют реконструировать в 2024 году. В зоне отдыха планируют заменить плитку и отремонтировать фонтан. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— В парке планируется укладка новой плитки, установка детских площадок, озеленение и прочее. Также здесь намерены запустить в работу заброшенный при украинской власти фонтан. Работы намечены на 2024 год, — рассказал мэр.

Напомним, что Ясиноватая практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. Тем не менее, город продолжают восстанавливать благодаря шефской помощи. Ранее в Ясиноватой собрали гуманитарную помощь эвакуированным жителям поселка Пески под Донецком. Выдача гумпомощи проходила на территории Донецка. Наборы получили 369 человек.

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