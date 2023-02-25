В ДНР организовали более 600 мероприятий ко Дню защитника Отечества

Мероприятия прошли во всех городах Республики. Фото: Минкультуры ДНР

Более 600 мероприятий, включая онлайн-выставки, концерты и экскурсии, прошли в населенных пунктах Донецкой Народной Республики по случаю Дня защитника Отечества с 22 по 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

— Для жителей региона были организованы онлайн-конкурсы, экскурсии, мастер-классы, уроки мужества, выставки, концерты. В Волновахском, Володарском, Першотравневом районах ДНР и Мариуполе мероприятия ко Дню защитника Отечества прошли впервые после освобождения, — подчеркнули в Министерстве.

День защитника Отечества — это ежегодный праздник, который отмечают в России, Киргизии, Таджикистане и ряде других стран. Праздник был утвержден в РСФСР 27 января 1922 года как День Советской Армии и Военно-морского флота. После распада Советского Союза праздник отмечается в России как День защитника Отечества.

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