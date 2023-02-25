В Донецке за год восстановили более 1000 объектов

В городе также продолжается строительство перинатального центра. Фото: Хоценко/ТГ

Более 100 объектов восстановили в Донецке с начала 2022 года. Строители из Москвы закрывают тепловые контуры в поврежденных зданиях, ремонтируют кровлю и фасады. Об этом рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Вместе с донецкими коллегами московские строители закрывают тепловые контуры поврежденных обстрелами зданий и устраняют аварии на тепло- и водопроводах. Столица нашей Родины направила в Донецк 125 машин, которые подвозят воду котельным и населению, — подчеркнул Хоценко.

Напомним, что сейчас в Донецке продолжается капитальный ремонт сразу нескольких детских садов. Столичные строители переоборудуют их по российским стандартам, в том числе построят игровые площадки, установят систему видеонаблюдения и допуск-контроля.

Тем временем врио Главы ЛНр Леонид Пасечник заявил, что в Северодонецкой агломерации, куда входят Рубежное, Кременная и другие города, планируют восстановить более 1600 поврежденных домов.

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