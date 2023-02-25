Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 февраля 2023 16:56

ВФУ выпустили по Петровскому району Донецка более 20 снарядов за час

Город находится под массированным обстрелом украинских боевиков
Виктория ПОДАРОВА
Под огнем ВФУ оказались сразу три района Донецка (архивное фото)

Под огнем ВФУ оказались сразу три района Донецка (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за час выпустили по Петровскому району Донецка 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. Под массированный обстрел также попали Кировский и Куйбышевский районы города. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В течение последнего часа украинские боевики ведут массированный обстрел мирных кварталов нашего города. В 17:30 из Курахово по Петровскому району было выпущено 20 ракет из РСЗО. в 17:55 из населенного пункта Желанное первое враги выпустили по Куйбышевскому району 7 снарядов калибром 155 мм, — рассказал мэр города.

Глава городской администрации подчеркнул, что под обстрелом также оказался Кировский район. По нему было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм.

Алексей Кулемзин призвал дончан соблюдать осторожность и не покидать укрытий во время обстрелов

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР начали формировать кадровый резерв из числа участников конкурса «Лидеры возрождения»

Собеседования с кандидатами уже начались (подробнее)