ВФУ выпустили по Петровскому району Донецка более 20 снарядов за час

Под огнем ВФУ оказались сразу три района Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за час выпустили по Петровскому району Донецка 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. Под массированный обстрел также попали Кировский и Куйбышевский районы города. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В течение последнего часа украинские боевики ведут массированный обстрел мирных кварталов нашего города. В 17:30 из Курахово по Петровскому району было выпущено 20 ракет из РСЗО. в 17:55 из населенного пункта Желанное первое враги выпустили по Куйбышевскому району 7 снарядов калибром 155 мм, — рассказал мэр города.

Глава городской администрации подчеркнул, что под обстрелом также оказался Кировский район. По нему было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм.

Алексей Кулемзин призвал дончан соблюдать осторожность и не покидать укрытий во время обстрелов

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