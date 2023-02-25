Производители ДНР представили товары на международной выставке в Москве

Республику на выставке представили четыре производителя. Фото: пресс-служба Правительства ДНР

Четыре производителя из Донецкой Народной Республики приняли участие в международной выставке товаров легкой промышленности «Fashion Style Russia». Среди товаров были одежда, нижнее белье, мех и кожа, обувь, сумки, аксессуары, а также услуги по их продвижению: сервисы по маркетингу, логистике и другие. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

— Среди участников выставки товаров легкой промышленности «Fashion Style Russia» более 120 российских и зарубежных компаний. Донецкую Народную Республику успешно представили «Скифтекс», «Спецодежда и униформа», «Кожевенный союз Людмилы Линченко» и ателье «Кожа, мех Татьяны Лапшиной», — подчеркнули в пресс-службе.

Мероприятие прошло в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. Оно было рассчитано на широкий профессиональный охват и призвано отладить в отрасли внутренние и международные коммуникации.

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