В ДНР начали формировать кадровый резерв из числа участников конкурса «Лидеры возрождения»

Кадровый резерв Республики сформируют из участников конкурса (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В региональном Аппарате Правительства Донецкой Народной Республики начались собеседования с потенциальными членами кадрового резерва. Ими стали участники конкурса «Лидеры возрождения». Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Приняли решение сформировать кадровый резерв для Правительства ДНР из числа «Лидеров возрождения». Среди участников конкурса много перспективных и талантливых людей, которые готовы вкладывать свой потенциал и способности в восстановление и строительство мирной жизни на территории нашей Республики, — отметил Хоценко.

Напомним, что кадровый конкурс «Лидеры возрождения» реализуется в рамках поручений Президента России Владимира Владимировича Путина. Участники прошли несколько этапов отбора, включая очное тестирование в Ростове-на-Дону. По итогам двух полуфиналов в финал конкурса вышли 136 человек.

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