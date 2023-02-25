В ЛНР к 2025 году восстановят порядка 1600 многоквартирных домов

Восстановлению подлежат более 1,6 тысяч домов в Северодонецкой агломерации (архивное фото). Фото: Марат Хуснуллин

В Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Рубежном в Луганской Народной Республике планируют восстановить порядка 1,6 тысяч многоквартирных домов к 2025 году. Все они были повреждены в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— 1 641 многоквартирный дом на территориях Северодонецкой агломерации (Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная) будет восстановлен и капитально отремонтирован до 2025 года, — отметил Пасечник.

Врио Главы Республики также добавил, что власти ЛНР планируют завершить затянувшееся строительство многоэтажных домов.

— Важным и остро актуальным стоит для нас вопрос восстановления и строительства жилья. Эту тему тоже озвучил президент. Мы планируем ликвидировать долгострои. По восьми многоквартирным домам, которые начали строиться до 2014 года, строительство будет завершено в самое ближайшее время, — подчеркнул Пасечник.

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