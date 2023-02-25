В ДНР назвали отделения Миграционной службы, где можно поставить штамп о прописке в российский паспорт

Теперь в Республике можно не только получить российский паспорт, но и поставить в нем отмету о прописке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Донецкой Народной Республике появилась возможность поставить штамп о прописке в паспорт Российской Федерации. Пока эта услуга доступна в двух отделениях Миграционной службы Республики в Донецке. Об этом рассказали в общественной организации «Молодая Республика».

— Получить штамп можно в двух отделениях Миграционной службы по адресам: улица Гурьевская 3 и улица Кирова 106, — отметили в «МР».

В пресс-службе общественной организации добавили, что записаться на такую услугу можно взяв талон в отделении Миграционной службы. При себе нужно иметь оригиналы и копии паспортов РФ, ДНР или Украины с переводом.

Напомним, что в ДНР для ускорения процесса выдачи российских паспортов в ДНР увеличат количество отделов Миграционной службы во всех городах и районах. Ранее сообщалось, что до начала марта все отделения Миграционной службы начнут прием документов на паспорт РФ.

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