Обстрелами ВФУ в Перевальске повреждены жилой дом и завод

В результате обстрела поврежден завод на территории Перевальска. Фото: СЦКК ЛНР
Вооруженные формирования Украины около часа ночи 25 февраля открыли огонь по населенному пункту Перевальск в Луганской Народной Республике. В результате обстрела повреждения получил жилой многоквартирный дом, а также завод. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— В результате обстрела Перевальска повреждено остекление многоквартирного жилого дома и ремонтно-механического завода, линия электропередач и газопровод, — подчеркнули в СЦКК.
Военные эксперты подтвердили, что удар по городу был нанесен с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Противником выпущено 2 ракеты типа M31 GMLRS.
Напомним, что за сутки в ДНР под огнем украинских боевиков оказались пять населенных пунктов. В результате обстрела погибла одна мирная жительница, еще один человек получил ранения.
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