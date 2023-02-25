Обстрелами ВФУ в Перевальске повреждены жилой дом и завод

В результате обстрела поврежден завод на территории Перевальска. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины около часа ночи 25 февраля открыли огонь по населенному пункту Перевальск в Луганской Народной Республике. В результате обстрела повреждения получил жилой многоквартирный дом, а также завод. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела Перевальска повреждено остекление многоквартирного жилого дома и ремонтно-механического завода, линия электропередач и газопровод, — подчеркнули в СЦКК.

Военные эксперты подтвердили, что удар по городу был нанесен с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Противником выпущено 2 ракеты типа M31 GMLRS.

Напомним, что за сутки в ДНР под огнем украинских боевиков оказались пять населенных пунктов. В результате обстрела погибла одна мирная жительница, еще один человек получил ранения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

На одной из центральных улиц Луганска нашли боеприпасы времен ВОВ

Их обнаружили во время земляных работ (подробнее)