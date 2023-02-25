Московские специалисты продолжают ремонт нескольких детских садов в Донецке

Восстановление Республики продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Москвы продолжают капитальный ремонт сразу в нескольких донецких детских садах. Строители построят игровые площадки, установят систему видеонаблюдения и допуск-контроля. Об этом рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Детский сад комбинированного типа взят в капитальный ремонт осенью прошлого года. На сегодняшний день кровля и система отопления выполнены на 100%, закрыт тепловой контур. Вставлено порядка 180 окон на этом объекте. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, — рассказал замначальника управления по капремонту жилого фонда АО «Мосгаз» Алексей Клименко. — Мы хотим превратить этот детский садик в хороший и благоустроенный сад на радость местным жителям.

Строители из Москвы также продолжают восстанавливать поврежденное украинскими обстрелами жилье. Специалисты закрывают тепловые контуры поврежденных зданий и устраняют аварии на тепло- и водопроводах.

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