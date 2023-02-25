ВФУ обстреляли Перевальск в ЛНР из РСЗО «HIMARS»

Города и районы Республик продолжают страдать от обстрелов украинских боевиков. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли населенный пункт Перевальск в Луганской Народной Республике, выпустив по нему две ракеты. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел около 01.55 по населенному пункту Перевальск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, — отметили в ведомстве.

Тем временем в ДНР за сутки обстрелу подверглись пять населенных пунктов, включая Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую. Огнем украинских боевиков повреждены жилые дома, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранение получил мирный житель в Калининской районе Горловки, одна женщина погибла в Ясиноватой.

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