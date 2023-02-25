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НовостиПолитика25 февраля 2023 5:41

За сутки украинские боевики убили мирную жительницу в Ясиноватой, еще один человек ранен

По ДНР было выпущено 69 различных боеприпасов
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики вновь обстреляли мирные города Республики (архивное фото)

Украинские боевики вновь обстреляли мирные города Республики (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 69 боеприпасов, в результате чего в Ясиноватой погибла одна мирная жительница. ВФУ открыли огонь по пяти населенным пунктам Республики, включая Донецк, Ясиноватую, Горловку и Макеевку. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранение получило гражданское лицо - женщина, в Калининском районе Горловки. Повреждены 6 домостроений в Петровском районе Донецка, Александровке и Ясиноватой, а также 1 объект гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском — 2 обстрела из артиллерии 155 мм, а на ясиноватском 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм.

Всего Представительство СЦКК в ДНР зафиксировало 11 фактов ведения огня со стороны украинских боевиков.

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