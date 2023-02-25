За сутки украинские боевики убили мирную жительницу в Ясиноватой, еще один человек ранен

Украинские боевики вновь обстреляли мирные города Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 69 боеприпасов, в результате чего в Ясиноватой погибла одна мирная жительница. ВФУ открыли огонь по пяти населенным пунктам Республики, включая Донецк, Ясиноватую, Горловку и Макеевку. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранение получило гражданское лицо - женщина, в Калининском районе Горловки. Повреждены 6 домостроений в Петровском районе Донецка, Александровке и Ясиноватой, а также 1 объект гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском — 2 обстрела из артиллерии 155 мм, а на ясиноватском 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм.

Всего Представительство СЦКК в ДНР зафиксировало 11 фактов ведения огня со стороны украинских боевиков.

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