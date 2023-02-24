Лидер ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал введение против него санкций США

Пасечник заявил об отсутствии у него финансовых активов за рубежом. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал санкции, введенные против него Госдепартаментом США.

- Приятно оказаться в компании приличных людей - санкционном списке, опубликованном США. Сразу вспомнились времена «Миротворца», попасть на который было признаком хорошего человека, сохранившего верность родному дому, народу, корням и истории, - отметил он в своем телеграм-канале.

При этом Пасечник заявил об отсутствии у него финансовых активов за рубежом.

- Считаю санкции очередным признанием того, что Республика находится на верном пути: воссоединилась с Россией и активно интегрируется в общее социально-экономическое пространство. Не более чем бессильная злоба перед фактом окончательного и бесповоротного воссоединения Республики со своей исторической Родиной, с которой нас уже никто не разделит! - подчеркнул глава региона.

Отметим, что кроме Леонида Пасечника в санкционный список США был также внесен полковник Народной милиции ДНР, командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога.

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