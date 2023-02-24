Денис Пушилин: «Пекин выступает за тушение пожара водой, а Вашингтон - бензином»

По мнению лидера ДНР, прекратить специальную военную операцию без достижения ее целей означает лишь отодвинуть конфликт на более поздний срок. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Прекратить специальную военную операцию без достижения поставленных ею целей означает лишь отодвинуть конфликт на более поздний срок. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который прокомментировал предложения Китая и США по урегулированию украинского кризиса.

Он отметил, что сегодня в мире происходит раскол общества на два лагеря. И этот раздел проходит между странами, придерживающимися кардинально разных принципов - одна следует своим интересам, но уважает других участников международных отношений, а другая продвигает идеи колониализма и двойные стандарты.

- Пекин выступает за тушение пожара водой, а Вашингтон - бензином, - считает лидер ДНР.

По словам Пушилина, позиции стран все более радикализируются, а векторы расходятся. Но ни на Западе, ни на Востоке не примут планы своих визави.

- А мы при этом должны понимать, что прекратить СВО, не достигнув ее целей, означает просто отложить новую войну на более поздний срок. А значит, и план Китая нельзя назвать приемлемым по соответствующим «украинским» пунктам, но он ярко демонстрирует разницу в подходах, - отметил лидер ДНР.

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