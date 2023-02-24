Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 февраля 2023 16:51

В Ясиноватой от полученных травм скончалась раненая при обстреле женщина

Медикам не удалось спасти жизнь пострадавшей мирной жительницы
Ирина ДМИТРИЕВА
Женщину успели госпитализировать, однако не смогли спасти

Женщину успели госпитализировать, однако не смогли спасти

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жительница Ясиноватой, получившая сегодня ранения в результате украинского обстрела, скончалась от полученных травм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По улице Коцюбинского, 41 ранена женщина 1967 года рождения, к сожалению от полученных травм скончалась в больнице, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, мирная жительница пострадала во время обстрела города со стороны ВСУ. Раненую госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ей жизнь.

Сообщается также, что в результате нанесенных ударов в Ясиноватой были повреждены два частных дома по улице Коцюбинского.

Тем временем на западе Донецка, который также сегодня подвергся украинскому обстрелу, тоже зафиксировали повреждения. В Петровском районе города по улицам Щипачева и Петровского пострадали здание магазина, два многоквартирных дома и один частный.

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь из РСЗО одновременно по двум районам Донецка и Ясиноватой. В общей сложности противник выпустил по ним 23 ракеты.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

При обстреле Донецка погибла женщина, у которой осталось четверо детей

От полученных ранений пострадавшая скончалась в больнице (подробнее)