В Ясиноватой от полученных травм скончалась раненая при обстреле женщина

Женщину успели госпитализировать, однако не смогли спасти Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жительница Ясиноватой, получившая сегодня ранения в результате украинского обстрела, скончалась от полученных травм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По улице Коцюбинского, 41 ранена женщина 1967 года рождения, к сожалению от полученных травм скончалась в больнице, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, мирная жительница пострадала во время обстрела города со стороны ВСУ. Раненую госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ей жизнь.

Сообщается также, что в результате нанесенных ударов в Ясиноватой были повреждены два частных дома по улице Коцюбинского.

Тем временем на западе Донецка, который также сегодня подвергся украинскому обстрелу, тоже зафиксировали повреждения. В Петровском районе города по улицам Щипачева и Петровского пострадали здание магазина, два многоквартирных дома и один частный.

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь из РСЗО одновременно по двум районам Донецка и Ясиноватой. В общей сложности противник выпустил по ним 23 ракеты.

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