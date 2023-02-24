В Мариуполе на территории пожарной части восстановили часовню Божией Матери «Неопалимая Купина»

Часовня будет служить спасателям надежной духовной опорой. Фото: МЧС ДНР

На территории пожарно-спасательного отряда города Мариуполь после проведения восстановительных работ открыли и освятили Часовню Божией Матери «Неопалимая Купина». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Там отметили, что в ее ремонте помогли военные строители.

- В День защитника Отечества на территории пожарно-спасательного отряда города Мариуполь была открыта и освящена часовня Божией Матери «Неопалимая Купина». Ее восстановление стало возможным благодаря Военно-строительной компании Минобороны РФ, - проинформировали в службе.

В ведомстве также отметили, что особое место в часовне отведут чудотворному образу Божией Матери «Неопалимая Купина», который с давних времен оберегал верующих и их дома от огненной стихии. Эта икона считается и небесной покровительницей всех пожарных и спасателей, которая оберегает их во время несения службы.

- Эта часовня станет одним из самых значимых мест для огнеборцев и будет служить им надежной духовной опорой! - считают в министерстве.

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