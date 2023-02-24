В Ясиноватой сообщили о ранении женщины при обстреле ВСУ

Пострадавшая 1967 года рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинские боевики ранили мирную жительницу Ясиноватой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- В результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая ранение получила женщина 1967 года рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что реактивная артиллерия ВСУ одновременно обстреляла Ясиноватую, а также Кировский и Петровский районы Донецка. Всего по двум городам противник выпустил 23 ракеты.

Про очередной обстрел со стороны украинских боевиков заявили позднее жители Киевского района столицы. По информации очевидцев, были прилеты в один из местных гаражных кооперативов.

Тем временем в Петровском районе Донецка произошла вторая серия прилетов. По данным СЦКК, в 16:15 со стороны населенного пункта Красногоровка по этой части Донецка противник выпустил еще 10 ракет из РСЗО.

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