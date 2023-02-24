В Донецке зафиксирован прилет в один из гаражных кооперативов

Жителей призвали соблюдать чрезвычайную осторожность - сохраняется риск повторных ударов от ВСУ. Фото (архив): ДНР онлайн

Жители Киевского района Донецка сообщают об очередных обстрелах со стороны украинских боевиков. По информации очевидцев, были прилеты в один из местных гаражных кооперативов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Тем временем в Петровском районе города произошла вторая серия прилетов. По данным СЦКК, в 16:15 со стороны населенного пункта Красногоровка по этой части Донецка противник выпустил 10 ракет из РСЗО.

Напомним, ранее сообщалось, что Петровский и Кировский районы столицы попали под обстрел украинских боевиков в 15:40. С той же Красногоровки по мирным жителям Донецка украинские войска выпустили 20 реактивных ракет. Мэр города призвал жителей соблюдать чрезвычайную осторожность - сохраняется риск повторных ударов от ВСУ.

- Будьте предельно осторожны! Не выходите на улицу без острой необходимости, - призвал Кулемзин.

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