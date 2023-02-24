В ДНР назвали количество жителей, которые были эвакуированы с оккупированных территорий за время СВО

В пунктах временного размещения беженцев зафиксировали прибывание свыше 38 тысяч людей. Фото: ombudsman-dnr.ru

В Донецкой Народной Республике назвали количество гражданских лиц, которые были эвакуированы с оккупированных киевским режимом территорий с начала СВО. Данные предоставила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она отметила, что в пунктах временного размещения беженцев, организованных в относительно безопасных городах и районах Республики, зафиксировали прибывание свыше 38 тысяч людей. Многие из них, несмотря на возможность вернуться в Украину, выразили желание остаться на территории ДНР или уехать в другие регионы России. Одной из причин этого омбудсмен назвала проводимые киевским режимом репрессии в отношении граждан Донбасса. Хотя это только малая часть проблемы.

Развернутые Украиной боевые действия привели к колоссальным человеческим жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры, беспрецедентной миграции и критическому снижению уровня жизни людей.

- В Донбассе нет ни одной семьи, которая бы в той или иной мере не пострадала от украинской агрессии, - подчеркнула правозащитница.

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