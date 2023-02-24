ВСУ за одну минуту выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские боевики продолжают обстреливать Донецк из реактивных систем залпового огня. Фото (архив): ДНР онлайн
Украинские боевики продолжают обстреливать Донецк из реактивных систем залпового огня. Так, в 15:40 со стороны подконтрольной им Красногоровки по мирным жителям Кировского и Петровского районов они выпустили 20 ракет из РСЗО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Мэр призвал горожан соблюдать чрезвычайную осторожность.
- Будьте предельно осторожны! Не выходите на улицу без острой необходимости, - подчеркнул он.
Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
Тем временем ракетному обстрелу со стороны украинских войск сегодня подверглась также Ясиноватая. По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, обстрел города произошел в то же время, что и в Донецке.
- 15:40 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из РСЗО, - говорится в сообщении представительства.
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