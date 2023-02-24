В Старобешево завершают строительство завода по производству бутилированной воды

На производстве разместят две линии автоматического оборудования для выдува, очистки и розлива воды. Фото: ТГ/Хоценко

В Старобешево подходит к концу строительство завода по производству бутилированной воды. Сейчас там занимаются набором персонала и готовятся к пуску пробной партии воды. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Отмечу, что запуск завода позволит создать 60 новых рабочих мест для местного населения, - заявил чиновник.

По словам Хоценко, на производстве разместят две линии автоматического оборудования для выдува, очистки и розлива воды. Мощность завода позволит производить более 460 литров чистой воды в сутки.

По убеждению премьера, подобные предприятия необходимо открывать по всей Республике.

- И не только по производству воды, но и других товаров. Это позволит нам значительно расширить ассортимент и увеличить количество местных товаров. Положительно это скажется и на ценовой политике, - считает он.

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