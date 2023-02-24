Леонид Пасечник: «Руками украинских националистов нам противостоит вся НАТО»

Временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Военный конфликт в Донбассе - это противостояние не локального, а мирового масштаба. Так считает врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который в своем телеграм-канале рассказал о причинах проведения в регионе специальной военной операции (СВО).

По мнению лидера Республики, она сбросила с людей все маски и развеяла иллюзии.

- Руками украинских националистов нам противостоит вся НАТО. Идет сражение за будущее нашего Отечества, само существование России и русских людей, - заявил он.

По словам Пасечника, решение о проведении СВО, принятое год назад Президентом РФ Владимиром Путиным, стало спасением для Донбасса.

- Только благодаря поддержке России удалось предотвратить кровавую трагедию, отстоять рубежи нашей республики и изгнать противника с Луганщины, - заявил лидер ЛНР. - Правда всегда была на нашей стороне, и как уже было не раз в истории, победа будет за нами!

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