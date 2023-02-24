Пострадавший от боев химкомбинат «Азот» в Северодонецке готов возобновить работу

Несмотря на повреждения, предприятие осталось работоспособным. Фото: УНМ ЛНР

Пострадавший в результате боевых действий химический комбинат «Азот» в городе Северодонецк в ЛНР готов возобновить работу. Осталось только решить вопрос с управляющей компанией. Об этом сообщил Луганскому информцентру глава местной администрации Николай Моргунов.

Он отметил, что нашелся ряд специалистов, которые дали оценку возможности возобновлению работы «Азота».

- Не хочу забирать хлеб у экспертов, но на сегодняшний день предприятие в принципе работоспособно, то есть подать туда электроэнергию, и с появлением управляющей компании его можно запускать и работать, - заявил градоначальник, добавив при этом, что на данное предприятие в городе возлагают достаточно большие надежды.

По словам Моргунова, благодаря поддержке со стороны властей Республики химкомбинату удалось сохранить свой рабочий «костяк». Сейчас коллектив с большим нетерпением ожидает запуска градообразующего предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Северодонецке наблюдается постепенное улучшение условий жизни. Об этом рассказали сами горожане, которые начали постепенно возвращаться в город.

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