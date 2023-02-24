В ЛНР напомнили, что обязательным условием для получения маткапитала является наличие у семьи гражданства РФ

Оформление материнского капитала и ежемесячного соцпособия на ребенка на территории Республики стало доступно с 1 января
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Обязательным условием для получения маткапитала является наличие у семьи гражданства РФ. Об этом напомнил жителям Республики врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.
Он отметил, что пока конкретное число семей-получателей материнского капитала трудно назвать из-за того, что многие жители региона как раз только сейчас получают российский паспорт. Однако процесс выплат уже стартовал - первый сертификат на получение материнского капитала в Луганской Народной Республике был выдан в конце января. Всего по состоянию на 31 января правом получения данных выплат воспользовались 2 202 жительницы Республики.
Руководитель ЛНР также напомнил, что с 1 февраля материнский капитал был проиндексирован более чем на 11%.
- В текущем году предельный размер материнского капитала составил 775 тысяч рублей, - уточнил данные глава региона.
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