Минимальная зарплата в ЛНР после проведения индексации стала выше почти на 60%

Порядок начисления пенсий, пособий, предоставления льгот - все теперь будет производиться по российским стандартам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Размер минимальной зарплаты в ЛНР после проведения индексации вырос почти на 60%. Об этом заявил журналистам «ТАСС» врио Главы Республики Леонид Пасечник.

Он напомнил, что одной из главных задач, которые поставил перед новыми регионами Президент России, является рост реальных заработных плат для жителей.

- Точкой отсчета в этом вопросе становится минимальный размер оплаты труда. Он был повышен и проиндексирован несколько раз за последнее время и составит 19 242 рубля. По сравнению с ранее установленной в ЛНР величиной МРОТ (10 245 рублей) рост составил более 58%, - заявил Пасечник.

По словам лидера ЛНР, порядок начисления пенсий, пособий и предоставления льгот - все теперь будет производиться по российским стандартам.

- Если при перерасчете пенсий или пособий их размер окажется ниже, чем тот, что был ранее - прежний уровень будет сохранен. Согласно принимаемым законам, пенсии с 1 марта будут назначаться по российским нормам, все выплаты будут индексироваться, - пояснил руководитель Республики.

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