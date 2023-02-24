В ДНР разработают стратегию для привлечения инвесторов в регион, которые займутся восстановлением промышленных предприятий

Сейчас благодаря российским властям в Республике уже смогли запустить Харцызский трубный завод и другие предприятия. Фото: ТГ/Хоценко

В Донецкой Народной Республике разработают стратегию для привлечения инвесторов в регион, которые займутся восстановлением промышленных предприятий. Такое поручение дал председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он отметил, что эта задача была возложена на Корпорацию развития Донбасса.

- Поставил задачу Корпорации развития Донбасса разработать инвестиционную стратегию нашего региона. Это позволит нам качественно решать задачи по привлечению инвесторов, - проинформировал премьер.

По словам Хоценко, программа по возрождению промышленных предприятий затронет 18 объектов, включая комбинаты «Азовмаш» и «Ингаз». Сейчас благодаря российским властям в Республике уже смогли запустить Харцызский трубный завод, завод по изготовлению труб в поселке Новый свет, швейные фабрики и производство окон в городе Мариуполь.

Как подчеркнул премьер, все это делается с определенной целью - вернуть Донбассу былую производственную мощь. Тогда в регион начнут постепенно возвращаться люди.

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