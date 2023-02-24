ВСУ ночью нанесли удар по пригороду Донецка, сгорел частный дом

Поселок Александровка расположен всего в нескольких километрах от Марьинки и находится практически на огневом рубеже (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате ночного обстрела Донецка сгорел жилой дом в западной части города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что ночью специалисты СЦКК зафиксировали обстрел поселка Александровка, по которому ВСУ со своих позиций в населенном пункте Дальнее выпустили 5 снарядов калибром 155 мм. Это произошло в 01:50 по московскому времени.

- В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел один частный жилой дом по улице Школьной, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам ДНР 136 снарядов, используя РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Смерч», а также ствольную артиллерию. В результате погибли 6 мирных жителей, в том числе четыре сотрудника скорой медицинской помощи. Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в том числе 10 сотрудников МЧС Республики.

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