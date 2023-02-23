Жертвами обстрела Петровского района Донецка стали 16 человек

ВСУ обстреляли Донецк из реактивной артиллерии. Фото (архив): ДНР онлайн

На текущий момент известно, что при обстреле Петровского района Донецка жертвами стали 16 человек. Четверо из них умерли, а 12 человек были ранены. Такие данные обнародовали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По улице Магдебургской погибли сотрудники бригады СМП мужчины (санитар и водитель) 1981 и 1962 годов рождения, женщина (фельдшер) 1993 года рождения, еще одна фельдшер 1998 года рождения от полученных травм скончалась в больнице, - уточнили наблюдатели.

Сообщается также, что по улице Магдебургской, 18 был ранен мужчина 1995 года рождения, а по улице Чугуевской, 20 получил ранения мужчина 1979 года рождения.

Кроме того, при выполнении служебного долга в этом части города пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР. Один из них - в состоянии среднетяжелой степени тяжести, еще один находится на амбулаторном лечении. 8 спасателей в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением врачей с диагнозом «минно-взрывная травма».

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