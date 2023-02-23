Украинские боевики при обстреле Донецка 23 февраля использовали РСЗО HIMARS

Дорожное полотно по улице Розы Люксембург. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты подтвердили, что при обстреле Донецка 23 февраля украинские боевики применили западное вооружение. В частности, первая серия атак по Ворошиловскому району была произведена противником посредством реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили также направление огня и применяемый ВСУ тип ракет.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Дружковка с применением ракет М-31, - проинформировали специалисты.

Сообщается также, что в результате обстрела Донецка по улице Розы Люксембург было повреждено здание ДГМА имени Прокофьева, продуктовый магазин «Семерочка» и три многоквартирных жилых дома. Еще одна многоэтажка пострадала в переулке Орешкова. Жертв удалось избежать.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Минувшей ночью средства ПВО сбили два беспилотника в Мариуполе

Жители города слышали громкие взрывы (подробнее)