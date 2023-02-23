Раненая при обстреле Донецка фельдшер скорой помощи скончалась

Медик была задействована в эвакуации раненых при обстреле. Фото: ТГ/Пушилин
Фельдшер скорой помощи, получившая сегодня ранения при обстреле Петровского района Донецка, умерла в больнице. Об этом сообщили ДАН в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- К сожалению, фельдшер скончалась в больнице, - проинформировали там.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Петровского района столицы на месте погибли три сотрудника бригады скорой медицинской помощи - фельдшер, санитар и водитель. Еще один фельдшер с тяжелым ранением была доставлена в Республиканский травматологический центр, где за ее жизнь до последнего боролись врачи. По сообщению Минздрава, данная бригада медиков была задействована в эвакуации раненых при обстреле.
Известно также, что при ликвидации последствий обстрела Петровского района Донецка пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР. Огнем украинских боевиков в этом районе был также ранен пожилой мужчина.
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