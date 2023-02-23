При обстреле Донецка погибла женщина, у которой осталось четверо детей

Трагедия произошла в Петровском районе города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрела Петровского района Донецка на улице Магдебургской погибла женщина, ее анкетные данные устанавливаются. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Как уточняют местные жители, у погибшей осталось четверо детей. Женщина скончалась от полученных ранений уже в больнице.

Напомним, сегодня в Петровском районе Донецка при эвакуации раненых погибли также три сотрудника бригады скорой помощи - фельдшер, санитар и водитель. Помимо этого, при исполнении своих служебных обязанностей пострадал еще один медик. Сейчас за ее жизнь борются врачи Республиканского травматологического центра.

Известно также, что при ликвидации последствий обстрела Петровского района Донецка пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР. Один из спасателей - в состоянии среднетяжелой степени тяжести, еще один находится на амбулаторном лечении. 8 сотрудников в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением врачей с диагнозом «минно-взрывная травма».

Сегодня огнем украинских боевиков в Петровском районе Донецка был также ранен пожилой мужчина.

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