Медаль «За боевые отличия». Фото: УНМ ДНР

В преддверии Дня защитника Отечества командование российских войск наградило бойцов-штурмовиков, проявивших себя в боях под Угледаром. Медали «За боевые отличия» от Министерства обороны РФ вручили воинам заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Церемония прошла в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Республики.

- Круглые сутки дежурили, отбивались от наступления. Никто не струсил, не сдался. Бились до последнего, до того, как нас вывели оттуда, поменялась наша смена. Все бились достойно, просто красавчики, - вспоминает один из военнослужащих с позывным «Жога».

Бойцы рассказали, как проходило взятие северных дач под Угледаром.

- Заходили на технике, занимали позиции, домики. Пришел танк (ВСУ, - ред.) прямо к нашей позиции. Мы выскочили, мой товарищ отработал из РПГ, танк застрял. А ночью другой мой земляк подполз туда и кинул ему в башню тротил. Мы взорвали этот танк, - поделился воспоминаниями военный с позывным «Старый».

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