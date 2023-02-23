Около 200 украинских военнопленных готовы служить в составе добровольческого батальона ДНР

На эту минуту уже около двух сотен пленных готовы встать на защиту Республики. Фото (архив): УНМ ДНР

В ряды бойцов формируемого в ДНР добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого готовы войти около двух сотен украинских военнопленных. Об этом сообщил журналистам ТАСС сотрудник силового ведомства Республики.

Он рассказал, что изначально было сформировано только небольшое подразделение, однако количество желающих пополнить его ряды растет.

- На эту минуту уже около 200 пленных готовы отправиться на фронт в составе формируемого батальона имени Богдана Хмельницкого, - отметил источник.

Собеседник также уточнил, что для вступления в батальон необходимо урегулировать ряд юридических вопросов, в том числе привести в соответствие личные документы, связанные с оформлением российского гражданства. Как сообщалось ранее, желающих получить паспорт РФ из числа теперь уже бывших украинских военнослужащих - десятки. Для них в Республике организовали процедуру снятия отпечатков пальцев для помощи в получении паспортов.

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