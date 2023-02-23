В ЛНР сообщили о распоряжении Киева увеличить на передовой число солдат ВСУ

Украинским войскам запрещено также проводить ротацию. Фото: соцсети

Украинское командование распорядилось с 23 февраля усилить несение службы солдатами ВСУ, увеличив их число на передовых позициях. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на собственные источники, он уточнил, что украинским военным теперь запрещено брать увольнительные и отпуска.

- Командование вооруженных формирований Украины отдало распоряжение в войска с 01:00 (по Московскому времени) 23 февраля 2023 года усилить несение службы. В частности, запрещены все увольнительные и отпуска, - заявил подполковник.

По словам Марочко, украинской армии предписано увеличить численность личного состава в опорных пунктах и на наблюдательных постах. Кроме того, запрещено проводить ротацию.

- Согласно указаниям, любые перемещения осуществлять только в случае крайней необходимости и с разрешения вышестоящего командования, - отметил офицер.

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