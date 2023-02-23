Леонид Пасечник: Защита родной земли для русского человека - не просто обязанность, а священный долг

Руководитель Республики пожелал защитникам крепкого здоровья, успехов в службе и скорейшего достижения победного мира. Фото: ТГ/Пасечник

Защита своей родной земли для русского человека - не просто обязанность, а священный долг. Такое мнение выразил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который поздравил соотечественников с Днем защитника Отечества.

Он отметил, что издревле на Руси почитался ратный труд воинов, которые оберегали родные просторы от захватчиков.

- Защита своей семьи, дома и Родины для русского человека - не просто обязанность, а священный долг перед дедами и прадедами, отстоявшими и сохранившими эту землю для нас, - заявил Пасечник.

По словам руководителя Республики, сегодня участники СВО продолжают боевые традиции предков, освобождая исконно русскую землю от врага.

- Низкий поклон и благодарность военнослужащим, водителям, медикам - всем, кто прямо сейчас, рискуя здоровьем и жизнью, изгоняет нацистов с нашей территории! - подчеркнул он.

Леонид Пасечник также отдельно поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что их пример вдохновляют нынешнее поколение идти вперед и приближаться к заветной Победе.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

«Надеемся, что это поможет бойцам и семьям погибших»: Реакция дончан на предложение Владимира Путина о создании Государственного фонда поддержки ветеранов

Такое заявление Президента прозвучало во время послания Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года (подробнее)