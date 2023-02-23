ВСУ выпустили по Донецку с три десятка «натовских» снарядов за ночь

Жителей просят не перемещаться по улицам без лишней надобности. Фото: ДНР онлайн

За ночь вооруженные формирования Украины шесть раз подвергли обстрелу территорию Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что под прицелом противника оказались Киевский и Кировский районы столицы ДНР, по которым были выпущены 29 снарядов натовского образца калибром 155 мм.

Напомним, накануне врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предупредил жителей региона про опасность украинских обстрелов в ближайшие дни и призвал не перемещаться по улицам без лишней надобности. Он отметил, что как показывает опыт, противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие 2-3 дня обстрелы со стороны ВСУ усилятся. При этом руководитель Республики отметил, что ПВО находится в усиленном режиме, а артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу.

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