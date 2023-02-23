Денис Пушилин: «23 февраля имеет для нас особенное значение»

Денис Пушилин поблагодарил военнослужащих Республики за их геройские поступки на передовой. Фото: пресс-служба Главы ДНР

В дни ожесточенных боев с преступным киевским режимом дата 23 февраля приобрела для жителей ДНР особенное значение. Защитники Донбасса в составе российской армии борются за родную землю, за будущее своей большой страны и право на жизнь. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин, который поздравил ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества.

- Мы много прошли и сделали. Мы добились главного - вернулись на Родину. Донецкая Народная Республика стала частью России благодаря усилиям каждого из вас. Вы проявили и продолжаете проявлять всю силу русского характера, честь и мужество, ежедневный героизм, - написал он в своем телеграм-канале.

По словам руководителя Республики, в тяжелых боях солдатам приходилось не раз проливать кровь, терять своих боевых товарищей, но они выстояли и идут вперед. Денис Пушилин пожелал военнослужащим счастья и семейного благополучия, и чтобы рядом с ними всегда находились те, кто прикроет спину и подставит плечо.

- Вы - наша гордость. Мы обязательно победим, в этом нет никаких сомнений, - подчеркнул врио Главы ДНР.

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