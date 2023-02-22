Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил Алексея Дикого с присвоением звания генерал-полковника российской полиции

Алексей Дикий возглавляет МВД ДНР восемь лет. Фото: АГ ДНР

Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев поздравил главу МВД ДНР Алексея Дикого с присвоением звания генерал-полковника российской полиции.

Министр РФ напомнил, что за последний год многое поменялось.

- Угрозы национальной безопасности потребовали внесения существенных корректив в организацию нашей деятельности. В текущих условиях роль руководителей невозможно переоценить – начиная от поддержания морально-боевого духа подчиненных и заканчивая слаженностью их действий в любой оперативной обстановке, - заявил Колокольцев.

Ранее сообщалось, что звание генерал-полковника российской полиции присвоено министру внутренних дел ДНР Алексею Дикому. Соответствующий указ № 114 Президента РФ Владимира Путина размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Также, согласно документу, звания генерал-майора полиции присвоено заместителям министра Николаю Крюченко и Игорю Мельникову, замминистра-начальнику следственного управления Дмитрию Тарееву, замминистра-начальнику УБОП Александру Шептуре, замминистра-командующему Внутренними войсками Олегу Макарченко, а также главе полиции Донецка Василию Горячеву.

Отметим, что ранее они состояли в аналогичных званиях МВД ДНР.

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