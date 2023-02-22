В ЛНР опубликовали графики приема заявлений от жителей для пересмотра пенсий по российскому законодательству

Жители ЛНР смогут реализовать право на перерасчет пенсии с 1 марта 2023 года. Фото: ПФ ЛНР

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда) Российской Федерации по Луганской Народной Республике сообщило графики приема заявлений для пересмотра пенсий с 1 марта 2023 года.

Графики размещены на официальном сайте отделения Соцфонда по ЛНР. Клиентские службы фонда будут принимать заявления во всех регионах Республики, включая прифронтовые. Отделение Соцфонда также сообщило условия для перерасчета пенсий по российскому законодательству.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. Жители ЛНР смогут реализовать право на перерасчет пенсии с 1 марта 2023 года до 29 февраля 2024 года, подав соответствующее заявление в клиентскую службу отделений Социального фонда Республики.

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