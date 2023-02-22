Российскую пенсию в ЛНР смогут получить только обладатели паспорта РФ с отметкой о местной регистрации

На оформление пенсии имеют право и жители ЛНР, уехавшие год назад в эвакуацию в РФ. Фото: ЛИЦ

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ по ЛНР проинформировало о порядке пересмотра пенсий с 1 марта 2023 года.

Право на обращение в клиентские службы Соцфонда по отдельным графикам для районов города Луганска, городов и районов, сел и поселков Республики имеют:

- граждане РФ, постоянно проживавшие на территории ЛНР, имеющие отметку в паспорте гражданина РФ о регистрации по месту жительства по состоянию на 30 сентября 2022 года;

- граждане РФ, постоянно проживавшие на территории ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года и выехавшие в этот период за пределы Республики в РФ, в том числе через территории третьих государств, имеющие отметку в паспорте гражданина РФ о регистрации по месту жительства.

При себе необходимо иметь следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации;

- трудовую книжку (при наличии) для зачета неучтенного стажа;

- установленную форму заявления – оно заполняется в присутствии специалиста клиентской службы.

- При обращении с заявлением в период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года перерасчет размера пенсии будет с 1 марта 2023 года, - уточнили в Соцфонде.

При этом уменьшения размеров пенсий не будет.

- При обращении с заявлением после 29 февраля 2024 года перерасчет размера пенсии осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление, - проинформировали в учреждении.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Республиках Донбасса создадут единого оператора мобильной связи

Также оператор будет работать в Запорожской и Херсонской областях (подробнее)