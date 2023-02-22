Российскую пенсию в ЛНР смогут получить только обладатели паспорта РФ с отметкой о местной регистрации

На оформление пенсии имеют право и жители ЛНР, уехавшие год назад в эвакуацию в РФ. Фото: ЛИЦ
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ по ЛНР проинформировало о порядке пересмотра пенсий с 1 марта 2023 года.
Право на обращение в клиентские службы Соцфонда по отдельным графикам для районов города Луганска, городов и районов, сел и поселков Республики имеют:
- граждане РФ, постоянно проживавшие на территории ЛНР, имеющие отметку в паспорте гражданина РФ о регистрации по месту жительства по состоянию на 30 сентября 2022 года;
- граждане РФ, постоянно проживавшие на территории ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года и выехавшие в этот период за пределы Республики в РФ, в том числе через территории третьих государств, имеющие отметку в паспорте гражданина РФ о регистрации по месту жительства.
При себе необходимо иметь следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации;
- трудовую книжку (при наличии) для зачета неучтенного стажа;
- установленную форму заявления – оно заполняется в присутствии специалиста клиентской службы.
- При обращении с заявлением в период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года перерасчет размера пенсии будет с 1 марта 2023 года, - уточнили в Соцфонде.
При этом уменьшения размеров пенсий не будет.
- При обращении с заявлением после 29 февраля 2024 года перерасчет размера пенсии осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление, - проинформировали в учреждении.
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