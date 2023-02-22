В Москве Пушилин и Новак обсудили план восстановления энергетики и реформу углепрома ДНР

Денис Пушилин (справа) встретился с вице-премьером РФ Александром Новаком. Фото: ТГ/Пушилин

Энергетические и горнодобывающие предприятия ДНР сохранили свой потенциал, несмотря на все сложности военного времени. Об этом сегодня заявил врио Главы Республики Денис Пушилин после встречи с заместителем председателя Правительства России Александром Новаком.

- У нас разработан план на три года по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, а также объектов генерации. Также обговорили концепцию реформы угольной отрасли ДНР, в соответствии с которой привлеченные инвестиции в отрасль повысят ее рентабельность, — написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он добавил, что обсуждалась и государственная поддержка шахт.

- Несмотря на прицельные обстрелы объектов данных отраслей и другие сложности, энергетика и горнодобывающие предприятия сохранили свой потенциал, и на федеральном и региональном уровне создаются условия для их развития, — заключил руководитель региона.

Напомним, что Министерство энергетики РФ разработало проект концепции реформы угольной отрасли Донбасса.

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