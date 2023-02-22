Денис Пушилин: Защитниками Отечества можно назвать всех жителей России, которые помогают фронту

Денис Пушилин также поздравил с праздником всех, кто находится на передовой. Фото: АГ ДНР

Люди в ДНР чувствуют поддержку жителей всех регионов России. Об этом в сегодня заявил журналистам врио Главы ДНР Денис Пушилин во время митинга-концерта на стадионе «Лужники» в Москве, который посвящен Дню защитника Отечества.

- Мы в Донецке ощущаем поддержку от всех жителей нашей огромной страны. Это, конечно, единственное условие, чтобы мы выстояли в очередной раз, — сказал руководитель региона.

Пушилин также поздравил с праздником всех, кто находится на передовой, защищает рубежи и освобождает от оккупантов русскую землю.

- Хочу поздравить гораздо большее количество людей, потому что защитниками Отечества можно назвать сейчас всех тех, кто помогает фронту: это и волонтеры, это и медики, это и учителя. Это все жители, в принципе, все жители России, которые сейчас с огромным неравнодушием относятся и с огромной поддержкой ко всем тем, кто находится на фронте, — отметил он.

Концерт проходил на стадионе «Лужники» в Москве. Он собрал, по некоторым оценкам, более 100 тыс. зрителей, среди которых были ветераны, военнослужащие, представители силовых структур, видные государственные деятели, политики, общественники, волонтеры из разных регионов страны, в том числе из ДНР. В мероприятии принял участие Президент России Владимир Путин.

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