В ДНР заявили о планах запуска комплекса по ремонту торговых, вспомогательных и военных судов

Судоремонтный завод, находящийся в акватории Азовского моря, будут восстанавливать. Фото: Телеграм / Хоценко о важном

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко вместе с коллегами из Минпромторга России и крупнейшими предприятиями судоремонта и судостроения страны осмотрели производственные мощности судоремонтного завода, находящегося в акватории Азовского моря. Об этом премьер заявил в своем телеграм-канале.

- На ближайшую перспективу перед нами стоит задача запустить на базе нашего предприятия современный технологический комплекс по ремонту торговых, вспомогательных и военных судов. Судоремонтный завод, который сильно пострадал от военных действий со стороны Украины, требует капитального восстановления и технического перевооружения. Также необходимо составить карту разминирования, - отметил председатель правительства.

Виталий Хоценко подчеркнул, что с 2014 года завод практически не работал. Теперь в него вдохнут новую жизнь, а это значит, в городе появятся еще сотни рабочих мест с достойной заработной платой для местных жителей.

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