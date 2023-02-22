Как в праздничные дни в ДНР будут работать банки, почта и МРЭО

В субботу 25 февраля МРЭО будут работать с 8:00 до 13:00. Фото: УГАИ МВД ДНР

У большинства жителей ДНР впереди четыре выходных дня. 23 февраля отмечают День защитника Отечества. А как будут работать банковские учреждения, почтовые отделения и МРЭО в оставшиеся дни недели.

«Почта Донбасса»:

23 февраля — выходной день для всех отделений почтовой связи;

24 февраля — рабочий день для всех отделений;

25, 26, 27 февраля — график штатный;

28 февраля — выходной день у отделений с шестидневной рабочей неделей.

Центральный республиканский банк ДНР (ООО «ПСБ Донецк»):

23, 24, 26 февраля — праздничный и выходные дни;

25 февраля — часть отделений будут работать с 9:00 до 14:00;

27 февраля — все отделения будут работать штатно.

МРЭО УГАИ:

23, 24 февраля — выходные дни;

25 февраля — прием граждан с 8:00 до 13:00;

26 февраля — выходной день.

Напомним, что перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволил гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля. При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.

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