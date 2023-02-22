Президент России присвоил главе МВД ДНР Алексею Дикому звание генерал-полковника российской полиции

Соответствующий указ № 114 был размещен 21 февраля. Фото: Скриншот

21 февраля на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ Президента Российской Федерации № 114, в котором сказано, что министру внутренних дел ДНР Алексею Дикому присвоено звание генерал-полковника российской полиции.

Также в документе говорится, что звание генерал-майора полиции присвоено заместителям министра Николаю Крюченко и Игорю Мельникову, замминистра-начальнику следственного управления Дмитрию Тарееву, замминистра-начальнику УБОП Александру Шептуре, замминистра-командующему Внутренними войсками Олегу Макарченко, а также главе полиции Донецка Василию Горячеву.

Ранее они состояли в аналогичных званиях МВД ДНР.

Тем временем, 22 февраля, депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о правовом регулировании в сфере оборота оружия в новых субъектах Российской Федерации. Текст документа доступен в системе обеспечения законодательной деятельности РФ.

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